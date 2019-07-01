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Большинство россиян уверены, что сейчас не время брать кредиты

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
1 июля. Interfax-Russia.ru - В России сегодня не самое благоприятное время для крупных покупок и кредитов. Так считают 58% россиян, участвовавших в опросе ВЦИОМ. Противоположной точки зрения придерживаются четверть граждан (25%), свидетельствуют данные опроса, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Социальное исследование показало, что три четверти респондентов (74%) считают неудачной идеей в настоящее время брать кредиты, в пользу того, чтобы брать кредиты высказались 13% участников опроса.

В то же время почти половина опрошенных (46%) придерживаются мнения, что при наличии свободных денег рационально положить их в банк, треть россиян (32%) убеждены, что, если деньги лежат на банковском счете, лучше их оттуда забрать.

68% россиян считают разумным в настоящее время деньги тратить по минимуму, чтобы сохранить на будущее максимальную сумму.

В свою очередь, каждый пятый участник опроса (22%) настроен побыстрее потратить зарплату или пенсию, а сбережения побыстрее вложить во что-нибудь ценное.

Инициативный всероссийский опрос был проведён 27 июня 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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