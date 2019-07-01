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01.07.19 11:24
Большинство россиян уверены, что сейчас не время брать кредиты
Социальное исследование показало, что три четверти респондентов (74%) считают неудачной идеей в настоящее время брать кредиты, в пользу того, чтобы брать кредиты высказались 13% участников опроса.
В то же время почти половина опрошенных (46%) придерживаются мнения, что при наличии свободных денег рационально положить их в банк, треть россиян (32%) убеждены, что, если деньги лежат на банковском счете, лучше их оттуда забрать.
68% россиян считают разумным в настоящее время деньги тратить по минимуму, чтобы сохранить на будущее максимальную сумму.
В свою очередь, каждый пятый участник опроса (22%) настроен побыстрее потратить зарплату или пенсию, а сбережения побыстрее вложить во что-нибудь ценное.
Инициативный всероссийский опрос был проведён 27 июня 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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