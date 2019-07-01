В СПЧ призвали отделять защиту прав человека от политики

01.07.19 11:34

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 июля. Interfax-Russia.ru - Политики могут заниматься правозащитной работой, но это не делает их правозащитниками. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов.

По его словам, деятельность по защите прав человека не должна осуществляться для достижения политических целей.

"Политические партии, преследуя свои политические интересы, могут создавать любые центры, в том числе правозащитные, но от этого они не становятся правозащитными организациями, а остаются политическими партиями. В этом смысле важно, чтобы правозащитная деятельность не рассматривалась как политическая. Это принципиально разные виды деятельности", - сказал Федотов "Интерфаксу" в понедельник.

При этом он отметил, что не менее важно, "чтобы правозащитники не занимались политикой".

"Главный правозащитник, согласно Конституции, - государство. Признание и защита прав человека - обязанность государства, правда, с этой обязанностью оно справляется, мягко говоря, не очень хорошо, именно поэтому такую важную роль призваны играть правозащитные организации", - сказал глава СПЧ.

Он добавил, что "политическим партиям не запрещено заниматься правозащитной деятельностью, но важно помнить о том, что это работа политической партии, которая преследует свои политические цели".

"А правозащитники преследуют другую цель - защиту человека и его прав. В этом смысле надо иметь ввиду, что политический деятель всегда думает о следующих выборах, а правозащитники - о нынешних и следующих поколениях", - отметил Федотов.

Ранее в "Известиях" была опубликована статья председателя "Единой России", премьера РФ Дмитрия Медведева, в которой он предлагает создать при партии "специальный правозащитный центр, где будут работать профессиональные юристы".