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01.07.19 11:40

Владимирская область реализует три инвестпроекта на 1,5 млрд рублей

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
1 июля. Interfax-Russia.ru - Три инвестиционных протокола о реализации проектов на 1,5 млрд рублей подписаны во Владимирской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Согласно документу, два из трех проектов будут реализованы в индустриальном парке "Камешково".

В частности, ООО "Пищевые компоненты" в 2019-2023 годах инвестирует 840 млн рублей в создание импортозамещающего инновационного производства сухих компонентов из овощей и фруктов для пищевой промышленности и продуктов быстрого приготовления. Проектная мощность предприятия составит 4 тыс. тонн продукции в год. Планируется создать 250 рабочих мест.

ООО "Завод "Бетал" в 2019-2024 годах построит предприятие по выпуску сборных полимержелезобетонных резервуаров и колодцев. Эта инновационная продукция увеличивает срок эксплуатации систем водоснабжения и канализации до 50 лет. В этот проект инвестор планирует вложить более 300 млн рублей. Мощность предприятия составит 14,6 тыс. изделий в год. На новом заводе будет создано более 50 рабочих мест.

ООО "Союз Текстильных Компаний" в 2019-2020 годах инвестирует 420 млн рублей в модернизацию текстильного производства на площадке дочерней компании - ООО "Авангард" в Юрьеве-Польском, где будет создано 20 новых рабочих мест. На предприятии организуют высокотехнологичное производство ворсовых и махровых тканей с современными видами отделки. После выхода на проектную мощность будет выпускаться 2,4 тыс. тонн продукции в год.

По словам губернатора Владимира Сипягина, администрация области берет на себя обязательства по содействию бизнес-инициативам.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Пищевые компоненты" основано в Камешково в 2019 году. Основной вид деятельности - переработка и консервирование фруктов и овощей.

ООО "Завод "Бетал" также было зарегистрировано в Камешково в 2019 году. Основной вид деятельности - производство изделий из бетона для использования в строительстве.

"Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард" - дочернее предприятие ООО "Союз Текстильных Компаний" (Москва). Является крупнейшим текстильным предприятием региона.

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