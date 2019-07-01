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01.07.19 11:44
На космодроме "Восточный" завершена сборка ракеты для запуска спутника
"Сегодня, 1 июля 2019 года, в монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный специалисты предприятий Роскосмоса завершили общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1б", - сообщили в госкорпорации.
"Ракета космического назначения установлена на транспортно-установочный агрегат и готова к вывозу на стартовый комплекс 2 июля", - добавили в "Роскосмосе".
Данный пуск станет первым для космодрома "Восточный" в 2019 году.
Ракета выведет в космос метеорологический аппарат "Метеор-М" №2-2, а также 28 спутников в интересах Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии.
По данным "Роскосмоса", пуск РН "Союз-2.1б" с РБ "Фрегат", российским метеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-2 и попутной полезной нагрузкой запланирован на 5 июля 2019 года
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