Более 10 человек за неделю утонули при купании в Алтайском крае

01.07.19 11:50

© РИА Новости. Алексей Куденко

1 июля.Interfax-Russia.ru - Нехватка оборудованных пляжей отмечается в Алтайском крае, где к середине лета открылись только 52 места организованного отдыха на воде, сообщает пресс-центр регионального правительства в понедельник.

"Прошли техническое освидетельствование 52 пляжа. Все состоящие на учете пляжи расположены на территории пяти городов и семнадцати районов края (всего в регионе 59 районов, 12 городов - ИФ). В остальных муниципальных образованиях оборудованные места массового отдыха людей на воде отсутствуют. По предварительным данным, за минувшую неделю на территории края утонули 11 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проблема особенно актуально для Рубцовска, где нет ни одного пляжа, а население купается на так называемых стихийных пляжах на реке Алей.

"Ряд трагических случаев на воде зарегистрирован именно там. Нехватка проверенных, оборудованных по всем правилам пляжей - одна из основных проблем, которую важно решить в рамках профилактической работы. Чтобы стабилизировать обстановку важно применять санкции в отношении нарушителей, купающихся в запрещенных местах", - подчеркивается в пресс-релизе.

Для того, чтобы повлиять на ситуацию с гибелью людей в регионе начали создавать "родительские патрули". В 120 селах сформированные группы из трех-четырех человек, которые в жаркую погоду проходят по местам стихийного отдыха, выявляют случаи безнадзорного пребывания на них детей, ведут разъяснительную работу.