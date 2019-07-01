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01.07.19 12:00

Просьба общественников о возобновлении расследования гибели группы Дятлова передана в СКР

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
1 июля. Interfax-Russia.ru - Представители фонда "Памяти группы Дятлова", Русского географического общества и родственники погибших туристов передали в Следственный комитет РФ обращение с просьбой о возобновлении расследования гибели туристов зимой 1959 года на Северном Урале. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Урал" юрист Евгений Черноусов.

"Да, я сегодня (1 июля - ИФ) передал это заявление, там поставили печать на копии в Следственном комитете. Заявление получилось где-то на шести листах, и еще я приложил пояснительную записку тоже листов на семь. Объемно получилось, и все это зарегистрировано", - сказал Черноусов.

Как сообщалось, в начале этого года прокуратура заявила, что проведет разбирательство причин гибели группы Дятлова, намерена завершить его до осени. Рассматриваются три основные версии, все они связаны с природными факторами: лавина, снежная доска и ураган.

В марте группа прокуратуры побывала на перевале Дятлова для получения дополнительной информации, которая может повлиять на выводы проводимой проверки.

Однако представители фонда "Памяти группы Дятлова" заявляли, что прокуратура зря ограничивается рассмотрением только природных версий. Общественники подготовили заявление в СКР с просьбой возобновить расследование.

Трагедия, ставшая предметом расследования, произошла в ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале. Тогда загадочным образом погибла группа из девяти туристов, состоящая из двух девушек и семи молодых людей, в том числе руководителя группы Игоря Дятлова.

Все туристы, кроме одного, были студентами или выпускниками Уральского политехнического института.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла произошедшее. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.

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