Рошаль не исключил ошибку в выводах судмедэкспертов о причинах смерти младенца в Калининградской области

01.07.19 12:06

© РИА Новости. Игорь Зарембо

1 июля. Interfax-Russia.ru - Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал перепроверить выводы судмедэкспертизы по делу погибшего недоношенного младенца в Калининграде.

"Выводы судмедэкспертизы по делу о гибели младенца в одном из роддомов Калининграда нужно тщательно проверить", - приводит слова Рошаля сайт "Эха Москвы" в понедельник.

Рошаль напомнил, что ранее эксперты обнаружили смертельную дозу алкоголя в крови мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе. Это заключение оказалось ошибочным.

Как сообщили накануне в СУ СК РФ по Калининградской области, 5 ноября "в родильный дом поступила женщина с признаками родоразрешения, которая 6 ноября родила живого мальчика".

"Новорожденному по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности требовалось введение дорогостоящего препарата. Подозреваемая (и.о. главврача - ИФ), явно превышая свои должностные полномочия, дала указание медицинскому персоналу принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил, мотивируя свою позицию высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей медицинской статистики в части смертности новорожденных в случае смерти ребенка", - говорится в сообщении.

В этот же день новорожденный умер в роддоме.

"Подозреваемая, желая избежать привлечения к установленной законом ответственности, и создать благоприятную картину работы учреждения, дала указание подчиненному медицинскому работнику внести в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери и ребенок родился мертвым", - сообщает управление.

Следствие предъявило обвинения в убийстве и превышении должностных полномочий и.о. главврача роддома Елене Белой. Реаниматолога-анестезиолога Элину Сушкевич обвиняют в умышленном убийстве. Обвиняемые находится под домашним арестом.

В поддержку врачей выступило многие известные доктора, блогеры, Российское общество неонатологов.

Общество отмечает, что во всем мире выживаемость таких младенцев с экстремально низкой массой тела - 700 граммов, на 24-й неделе беременности не превышает 5-10%.