|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.07.19 12:12
Похолодание придет в Москву к среде
"После холодных выходных придет тепло: в понедельник и вторник ожидается +22...25 градусов, а по области ожидаем даже до +26. Местами возможен кратковременный дождь. Но уже в среду будет понижение температуры", - сказал Вильфанд агентству в понедельник.
По его словам, в среду ночные температуры будут около +12...14, а днем в диапазоне +18...20 градусов. В четверг и пятницу ночью уже лишь +9...11, а днем +17...19 градусов. При этом осадки возможны в течение всей недели.
"Эта температура ниже нормы на 2-3 градуса. Хотя, в общем, ничего такого необычного, но это, конечно, не жаркое лето", - отметил метеоролог.
Такая температура сохраниться в Москве и на выходных. Заметного изменения погоды жителям столицы стоит ожидать лишь к середине следующей рабочей недели.
"Пока это первые наметки, более точно мы будем прогнозировать в деталях позже", - сказал собеседник агентства.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket