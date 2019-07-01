Текслер назвал имена кандидатов на пост сенатора от региона

01.07.19 12:17

© РИА Новости. Владимир Трефилов

1 июля. Interfax-Russia.ru - Исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер представил трех человек, которые будут претендовать на кресло сенатора от региона в случае его победы на губернаторских выборах. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

"В "сенаторскую тройку" Алексея Текслера вошли председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш, региональный уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова и депутат Госдумы Валерий Гартунг. Все трое дали согласие", - сказал Зюсь.

В настоящее время в Совет Федерации от Челябинской области входят Ирина Гехт и Олег Цепкин.

Ранее сообщалось, что губернаторская избирательная кампания стартовала 4 июня, заявление на участие в ней подали 14 потенциальных кандидатов.

С 25 июня по 4 июля кандидаты-самовыдвиженцы должны будут представить в избирком подписи 13 тыс. 168 человек (0,5% от количества зарегистрированных избирателей), а кандидаты от политических партий - пройти 7-процентный муниципальный фильтр.

Список зарегистрированных кандидатов будет известен к середине июля.

Выборы губернатора пройдут в Челябинской области 8 сентября.

Президент РФ Владимир Путин в марте принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера. Он ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.