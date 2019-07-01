В Петербурге более 30 человек отравились фастфудом, 26 из них госпитализированы

01.07.19 12:23

© РИА Новости. Руслан Кривобок

1 июля. Interfax-Russia.ru - В Санкт-Петербурге организована проверка с вязи с массовым отравлением посетителей кафе. Как сообщили администрации Калиниского района города, проверка организована Роспотребнадзором в связи с выявлением "сальмонеллеза" у 31 посетителя заведения общепита.

"Всего отравился 31 клиент кафе "Еврокебаб". В настоящее время в больнице остаются 26 человек. Анализы подтвердили диагноз "сальмонеллез", - сообщили "Интерфаксу" в администрации Калининского района.

По словам собеседника, обращения в больницы клиентов заведения начались вечером в субботу и продолжились в воскресенье. Управление Роспотребнадзора уже выявило в кафе нарушение санитарных норм и отсутствие необходимых документов.