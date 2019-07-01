Подмосковье получит более 1 млрд руб. на переселение граждан из аварийного жилья

01.07.19 12:30

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 июля. Interfax-Russia.ru - Московская области получит финансовую поддержку для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующая заявка Подмосковья была одобрена Фондом ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

"Правление Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило заявку Московской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что региона получит из средств Фонда ЖКХ 1,11 млрд рублей. В рамках софинансирования из бюджета области на переселение граждан будет добавлено 410,1 млн рублей.

"Средства будут направлены 1 343 человек из 568 аварийных жилых помещений общей площадью 24,19 тыс. кв. м на территории 7 муниципальных образований", - добавили в пресс-службе областного ведомства.

В 2019 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Московской области запланировано расселение 5,6 тысяч квадратных метров аварийного фонда (343 человека, 147 жилых помещений). Всего по плану 2019 года планируется расселение 3195 жителей из 1258 аварийных жилых помещений, расселяемой площадью 48,9 тысяч квадратных метров.