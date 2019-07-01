Возле автотрассы "Сибирь" в Тулуне образовался 150-метровый затор из разрушенных домов

01.07.19 12:38

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС по Иркутской области

1 июля. Interfax-Russia.ru - Затор из снесенных рекой Ией построек давит на мост федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун Иркутской области, сообщила пресс-служба Иркутского регионального отделения "Единой России".

В выходные дни секретарь отделения,

"Полтора часа мы ходили на лодках там, где раньше были улицы Тулуна. Дома либо затопило с крышами, либо вообще унесло. Только по столбам можно догадаться, где раньше шли улицы. На мост федеральной трассы сейчас давит масса из снесенных построек, ширина этой полосы примерно 150 метров",- цитирует пресс-служба председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола, который побывал в зоне затопления в Тулуне.

Мэрия Тулуна сообщает, что по данным на 16:00 (11:00 мск) понедельника уровень воды в Ие составляет 10 метров 34 см при критической отметке 7 метров. За сутки он опустился на 2 метра. В пик паводка уровень Ии в Тулуне составлял 13 метров 87 см.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Тулун прибыли саперы Росгвардии, которые произвели расчеты для ликвидации затора около моста через реку Ия.

Кроме того, в Тулун стянуты силы Упрдор "Прибайкалье", готовые сразу после ухода воды начать восстановительные работы на трассе "Сибирь".

По данным правительства Иркутской области, движение по федеральной трассе "Сибирь" в Тулуне может быть восстановлено в течение двух дней, 1-2 июня.