Кузбасс направил военных в Иркутскую область для помощи пострадавшим

01.07.19 12:42

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

1 июля. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, выдвинулись на автомобилях "КАМАЗ" с автоцистернами на военный аэродром Толмачево под Новосибирском, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Колонну военной техники, состоящую из трех автоцистерн АЦПТ-10 и семи автоцистерн АЦПТ 5,6, а также одной полевой кухни, загрузят на военно-транспортный самолет Ил-76. Авиация доставит технику в Иркутскую область", - говорится в сообщении.

Армейские водовозы помогут обеспечить население питьевой водой в зоне паводка.

Как сообщалось, прорыв дамбы на реке Ие в Тулуне произошел 28 июня. Было затоплено 887 домов, в которых проживает 1 тыс. 771 человек, из них 251 ребенок.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары. Всего к утру понедельника подтоплено 83 населенных пунктов, 6 тыс. 669 домов и 6 тыс. 847 приусадебных участков. На затопленной территории проживает 32 тыс. 777 человек, в том числе 4 тыс. детей. Пострадали также 43 социальных объекта.

Подтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, где вышли из берегов левые притоки Ангары - крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

30 июня, президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области. Ранее в регион направили военных инженеров со спецтехникой для доставки спасателей, грузов и продовольствия, а также эвакуации населения.