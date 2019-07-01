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01.07.19 12:50
Жители Нальчика с 1 июля могут оплачивать проезд в автобусах банковскими картами
"С 1 июля в Нальчике ГУП "Каббалкавтотранс-1438", министерство инфраструктуры и цифрового развития КБР совместно со Сбербанком запускают оплату проезда с помощью бесконтактных банковских карт на муниципальном транспорте города", - говорится в сообщении.
Для оплаты проезда можно воспользоваться бесконтактными банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard и смартфонами.
В личном кабинете пассажира отражается количество совершенных по банковским картам поездок.
"С внедрением бесконтактной технологии на транспорте городская инфраструктура становится доступнее, достаточно прикоснутся к терминалу бесконтактной банковской картой или смартфоном и проезд оплачен. Это просто и удобно", - цитирует пресс-служба управляющего Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка Хамидби Урусбиева.
Также отмечает, что транспорт Нальчика переведен на бесконтактную систему оплаты в рамках договора о развитии транспортной платежной системы совместно с администрацией города.
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