Жители Нальчика с 1 июля могут оплачивать проезд в автобусах банковскими картами

01.07.19 12:50

© РИА Новости. Евгений Одиноков

1 июля. Interfax-Russia.ru - В городском транспорте Нальчика (КБР) с 1 июля заработала бесконтактная оплата проезда, сообщает пресс-служба Юго-Западного банка ПАО Сбербанк в понедельник.

"С 1 июля в Нальчике ГУП "Каббалкавтотранс-1438", министерство инфраструктуры и цифрового развития КБР совместно со Сбербанком запускают оплату проезда с помощью бесконтактных банковских карт на муниципальном транспорте города", - говорится в сообщении.

Для оплаты проезда можно воспользоваться бесконтактными банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard и смартфонами.

В личном кабинете пассажира отражается количество совершенных по банковским картам поездок.

"С внедрением бесконтактной технологии на транспорте городская инфраструктура становится доступнее, достаточно прикоснутся к терминалу бесконтактной банковской картой или смартфоном и проезд оплачен. Это просто и удобно", - цитирует пресс-служба управляющего Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка Хамидби Урусбиева.

Также отмечает, что транспорт Нальчика переведен на бесконтактную систему оплаты в рамках договора о развитии транспортной платежной системы совместно с администрацией города.