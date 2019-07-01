Новые правила торговли молочной продукцией вступили в силу в России

01.07.19 13:03

© РИА Новости. Антон Вергун

1 июля. Interfax-Russia.ru - В России с 1 июля вступают в силу новые правила торговли молочной продукции. Согласно постановлению правительства, подписанному 28 января 2019 года, "в торговом зале или ином месте продажи размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира".

Новые правила торговли молочной продукцией позволят более четко информировать покупателей о том, что они планируют купить, но не решат такую проблему молочного рынка, как фальсификация продукции, считает исполнительный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

"Принятое решение дополняет изменения в техрегламенте Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", которые вступили в силу с 16 января 2019 года, и, действительно, позволяет более четко сориентировать покупателей в той продукции, которая находится на полках магазинов", - заявил Белов "Интерфаксу".

Решение этой проблемы, по его словам, возможно за счет серьезного ужесточения штрафов за фальсификацию продукции.

В Россельхознадзоре в свою очередь сообщили, что с 1 июля готовая молочная продукция введена в систему электронной верификации "Меркурий".

"Скачок в оформлении ветсертификатов, естественно, есть, но никаких сбоев в системе мы не фиксируем", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

По ее словам, система работает в штатном режиме. "Уверены, что и в ближайшее время сбоев не будет", - сказала она.

Мелано также сообщила, что очередной скачок нагрузки на "Меркурий" Россельхознадзор ожидает ближе к ноябрю, когда в систему будет включена кисломолочная продукция, питьевое молоко и мороженое. С 1 июля электронной ветсертификации подлежат сливочное масло, сыры и молочные консервы.

По данным Россельхознадзора, к 1 июля ряд производителей до сих пор не подключились к "Меркурию", хотя электронную ветеринарную сертификацию продукции животноводства Россельхознадзор продвигает с 2015 года после принятия закона о ветеринарии.

Первоначально предполагалось, что "Меркурий" будет включать всю продукцию животноводства, в том числе и готовые изделия перерабатывающих производств. Этот механизм должен был заработать с 1 января 2018 года. Его введение Россельхознадзор связывает с необходимостью вывести с рынка фальсифицированную продукцию (большую часть которой он обнаружил в молочной сфере), а также наладить процесс прослеживаемости продукции "от фермы до прилавка".

Против электронной ветсертификации с самого начала выступили представители перерабатывающей, прежде всего молочной, отрасли. В результате было принято решение перенести введение электронной ветсертификации молочной продукции на 1 июля 2018 года. Но и на этом противостояние "Меркурия" с переработчиками не завершилось. В результате срок был перенесен на 1 июля 2019 года.