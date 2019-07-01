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01.07.19 13:27
Комплексы "Бал" и "Бастион" задействованы в учениях ВС РФ на Черном море
"В назначенных районах личный состав комплексов "Бастион" и "Бал" проводят тренировки по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша", - говорится в сообщении флота.
По данным российских военных, мероприятие проводится в позиционных районах Крымского полуострова и Кавказского побережья. Задействовано более 30 единиц техники, около 100 военнослужащих.
Как сообщал "Интерфакс", в понедельник у берегов Украины стартует ежегодное американо-украинское военно-морское учение Sea Breeze-2019. В маневрах, помимо ВМС США и Украины, примут участие корабли Болгарии, Румынии, Турции и Грузии.
Для участия в учении в Черное море вошел американский ракетный эсминец "Карни".
Накануне в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские военные отслеживают действия "Карни".
"К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый". Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца управляемого ракетного оружия "Карни" в зоне ответственности Черноморского флота, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота", - говорилось в сообщении центра.
Как сообщал "Интерфакс", помимо "Карни", в Черное море вошел вспомогательный десантный корабль ВМС США.
Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" разработан НПО машиностроения в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".
"Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Российские комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России (в том числе на Курилах). Как ожидается, в период до 2021 года российская армия ежегодно будет получать по четыре комплекса.
Комплекс "Бал" принят на вооружение в 2008 году. Включается в состав сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. "Бал" оснащается противокорабельной ракетой Х-35 (3М24). Дальность поражения - 120 км с ракетой Х-35Э и с ракетой Х-35У - 260 км.
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