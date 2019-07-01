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01.07.19 13:24
Врио главы Башкирии первым сдал документы для регистрации кандидатом на выборы
"В Центральную избирательную комиссию (...) поступили документы для регистрации кандидатом на должность главы Республики Башкортостан Хабирова Радия Фаритовича", - сообщается на сайте региональной ЦИК.
Отмечается, что "кандидат представил листы поддержки с подписями 476 депутатов представительных органов местного самоуправления, сведения о трех кандидатурах, предлагаемых на должность члена Совета Федерации, первый финансовый отчет, уведомление о том, что не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами".
Ранее сообщалось, что зарегистрировано yа пост главы Башкирии 11 претендентов, выдвинутых политическими партиями.
Выборы главы республики пройдут 8 сентября этого года.
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