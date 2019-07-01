Путин в понедельник встретится с врио главы Липецкой области

01.07.19 13:27

© РИА Новости. Михаил Климентьев

1 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с и.о. главы Липецкой области Игорем Артамоновым, а также проведет совещания по итогам поездок на прошлой неделе.

"Ночью Путин вернулся в Москву после достаточно длительной поездки, весьма содержательной. Сегодня внутренние совещания и по итогам поездок, и рутинные мероприятия и встречи", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам о графике главы государства в понедельник.

В частности, по его словам, президент побеседует с исполняющим обязанности губернатора Липецкой области Игорем Артамоновым. "Это традиционное общение с главами регионов для сверки часов и понимания того, что творится в конкретном регионе, как идут процессы, в первую очередь, связанные с исполнением нацпроектов", - рассказал Песков.

Путин вторую часть прошедшей недели провел в Осаке, принимая участие в саммите "двадцатки", в субботу поздно вечером он провел совещание в Иркутской области в связи с паводками, а после этого в воскресенье он посетил Минск.