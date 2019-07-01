Глава дагестанского УФАС Кубасаев получил 5 лет колонии за особо крупную взятку

01.07.19 13:31

© РИА Новости. Григорий Сысоев

1 июля. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима руководителя дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Кубасая Кубасаева за взятку в 2,5 млн рублей.

"Приговором суда Кубасаеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Кубасаев также должен будет выплатить штраф в размере 10,3 млн рублей. В течение пяти лет ему запрещено занимать должности в органах государственной власти.

Согласно приговору, глава дагестанского УФАС признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как было установлено следствием Следственного комитета России (СКР), в 2013-2015 годах Кубасаев получал незаконное вознаграждение от директора ГКУ Дагестана "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева за покровительство и попустительство по службе.

Всего в качестве взятки Кубасаев получил 2 млн рублей, наручные часы Hublot и охотничье гладкоствольное ружье.

Свою вину Кубасаев не признал ни на следствии, ни в суде.