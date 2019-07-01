Публичное обсуждение замечаний у закону о защите Рунета пройдет в Роскомнадзоре

01.07.19 13:37

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

1 июля. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор обещает учесть все поступившие замечания на проекты своих приказов в рамках реализации закона об устойчивом Рунете, а также провести в июле их публичное обсуждение.

"Роскомнадзор благодарит всех, кто принимает активное участие в общественном обсуждении подзаконных нормативных актов. Все поступившие замечания будут проанализированы. В июле 2019 года ведомство инициирует продолжение обсуждения наиболее конструктивных, предметных и профессиональных замечаний в формате очного диалога с привлечением всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что пакет подзаконных нормативных актов, необходимых для реализации федерального закона №90-ФЗ, планируется принять до 1 августа 2019 года.

По данным Роскомнадзора, в настоящее время общественное обсуждение пяти проектов приказов Роскомнадзора, размещенных на портале проектов нормативно-правовых актов, завершено, еще 11 документов проходят данную публичную процедуру.

"Замечания и предложения к данным документам оставили представители деловых объединений, общественных организаций, регионального операторского сообщества, операторы связи "большой четверки", отраслевые эксперты", - сообщили в ведомстве.

Роскомнадзор отмечает, что "некоторыми отраслевыми СМИ тиражируются избранные критические комментарии со страницы общественного обсуждения приказов, которые представляют искаженную картину в целом конструктивного диалога".

"Полагаем, что одностороннее информационное продвижение избранных реплик вне контекста всего обсуждения противоречит принципам открытой публичной дискуссии", - подчеркнули в Роскомнадзоре.

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации" внесли 14 декабря 2018 года сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат ЛДПР Андрей Луговой. 11 апреля законопроект 608767-7 был одобрен Госдумой во втором чтении, а 16 апреля - в третьем.

Цель законопроекта - обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в стране при возникновении угроз.

Законопроект вводит понятие "точки обмена трафиком", операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика и запрещать трафик к ресурсам с запрещенной информацией. Определение правил маршрутизации в сети передается федеральному исполнительному органу, ему же операторы сообщают о маршрутизации на трансграничных линиях и дают ему возможность централизованного управления трафиком в случае угрозы. Законопроект предусматривает создание инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в сети при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам.

Ко второму чтению поступило 58 поправок, 27 из которых были приняты, а 31 была отклонена.