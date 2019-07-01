Работать с эскроу-счетами не хотят почти три десятка уполномоченных банков

01.07.19 13:40

© РИА Новости. Григорий Сысоев

1 июля.Interfax-Russia.ru - Почти 30 банков из числа уполномоченных работать со средствами российских дольщиков не планируют сотрудничать с девелоперами жилья по предоставлению проектного финансирования и открытию эскроу-счетов, сказала журналистам в понедельник советник директора департамента обеспечения банковского надзора Банка России Ирина Карпова.

"Сейчас заявки на предоставление кредитной линии поступили в 19 банков. Мы, конечно, рассчитываем, что количество кредитных организаций будет увеличиваться, но уже 28 банков, которым разрешено работать по данному продукту, сообщили, что они этого делать не планируют", - сказала она на пресс-конференции в "Российской газете".

Карпова напомнила, что на сегодня в перечень банков, которым разрешено работать с деньгами дольщиков, входят 95 кредитных организаций, 31 из них - региональные.

"С 1 июня этого года перечень был расширен при помощи снижения рейтинга до BBB-", - пояснила она.

Карпова добавила, что по данным на 24 июня 2019 года в банки поступило более 1,8 тыс. заявок на предоставление целевых кредитов, и открыто более 4,1 тыс. счетов эскроу.

"Сумма остатков средств на них составляет более 11,7 млрд рублей", - сказала она.

Ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев заявлял, что перечень банков, уполномоченных для работы с проектным финансированием, может быть расширен.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. Власти рассчитывают, что переход на проектное финансирование позволит исключить появление новых обманутых дольщиков.