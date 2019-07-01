Честный продукт: магазины вынудили рассказать покупателям о настоящем составе молочных продуктов
  
Доставят в срок: Анкара ожидает поставок С-400 в течение 10 дней
   
Вышедшие из берегов: более 80 населенных пунктов подтопило в Иркутской области
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
01.07.19 13:40

Работать с эскроу-счетами не хотят почти три десятка уполномоченных банков

© РИА Новости. Григорий Сысоев
1 июля.Interfax-Russia.ru - Почти 30 банков из числа уполномоченных работать со средствами российских дольщиков не планируют сотрудничать с девелоперами жилья по предоставлению проектного финансирования и открытию эскроу-счетов, сказала журналистам в понедельник советник директора департамента обеспечения банковского надзора Банка России Ирина Карпова.

"Сейчас заявки на предоставление кредитной линии поступили в 19 банков. Мы, конечно, рассчитываем, что количество кредитных организаций будет увеличиваться, но уже 28 банков, которым разрешено работать по данному продукту, сообщили, что они этого делать не планируют", - сказала она на пресс-конференции в "Российской газете".

Карпова напомнила, что на сегодня в перечень банков, которым разрешено работать с деньгами дольщиков, входят 95 кредитных организаций, 31 из них - региональные.

"С 1 июня этого года перечень был расширен при помощи снижения рейтинга до BBB-", - пояснила она.

Карпова добавила, что по данным на 24 июня 2019 года в банки поступило более 1,8 тыс. заявок на предоставление целевых кредитов, и открыто более 4,1 тыс. счетов эскроу.

"Сумма остатков средств на них составляет более 11,7 млрд рублей", - сказала она.

Ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев заявлял, что перечень банков, уполномоченных для работы с проектным финансированием, может быть расширен.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. Власти рассчитывают, что переход на проектное финансирование позволит исключить появление новых обманутых дольщиков.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.07.19 14:43
Генпрокуратура проверит "Шереметьево" в связи с задержками выдачи багажа
.
  01.07.19 14:41
Очередной участок Северо-Восточной хорды начнут строить в этом году в Москве
.
  01.07.19 12:12
Похолодание придет в Москву к среде
.
  01.07.19 10:12
В Москве пройдет салют в честь 75-летия освобождения Минска
.
  01.07.19 08:53
Парад трамваев, выставка ретротехники и велофестиваль пройдут 13 июля в Москве
.
  01.07.19 08:27
Газопровод прокладывают под Москвой-рекой впервые с помощью тоннелепроходческого комплекса
.
  28.06.19 18:01
Возле "Шереметьево" откачивают воду с подтопленной дороги
.
  28.06.19 15:07
Дело о краже картины Куинджи из Третьяковки направлено в суд
.
  28.06.19 13:48
Затопило дорогу к аэропорту "Шереметьево"
.
  28.06.19 13:42
Туроператор New Travelers уходит с рынка без долгов - РСТ


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket