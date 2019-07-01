Туроператоры ждут увеличения турпотока в Калининград после введения электронных виз

01.07.19 13:49

© РИА Новости. Игорь Зарембо

1 июля. Interfax-Russia.ru - Представители турбизнеса назвали введение бесплатной электронной визы в Калининградскую область для жителей 53 стран "прорывом въездного туризма в Россию", сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"С сегодняшнего дня граждане 53 иностранных государств могут получить электронную визу для въезда в Россию через пограничные пункты пропуска на территории Калининградской области. Турбизнес очень позитивно воспринял решение МИД РФ. Предполагается, что нововведение увеличит организованный и самостоятельный турпоток в Россию из европейских стран. Это реальный прорыв во въездном туризме в страну", - рассказала она.

По словам эксперта, МИД РФ активно продвигал идею электронных виз, чтобы привлекать больше туристов из стран Дальнего Востока - Марокко, Катара, Туниса и других. "Турпоток изменится качественно и структурно, в Калининградскую область поедут не только пенсионеры из Евросоюза и китайские группы, но и технически продвинутые самостоятельные туристы. Однако на увеличение числа туристов из дальневосточных стран рассчитывать не стоит", - считает Тюрина.

Она подчеркнула, что МИД согласовал список стран только за четыре дня до введения в действие электронных виз, из-за чего туроператоры этот сезон вынужденно пропускают. К тому же пока непонятен механизм действия электронной визы - можно ли оформлять групповые визы или система рассчитана только на индивидуалов. "Этот сезон уйдет на отладку нового механизма. Но здесь косвенный эффект важнее прямого. Даже если в полную силу система заработает через два или три года, значение такого решения огромно, оно обязательно даст результаты, в том числе имиджевые", - пояснила Тюрина.

Кроме того, представители турбизнеса надеются, что в будущем с электронной визой можно будет путешествовать дальше по России, в Санкт-Петербург и другие города.

По словам Тюриной, калининградские власти оценили рост турпотока в область на 8% в этом году, регион рассчитывает на тех туристов, которые спонтанно могут принять решение о поездке и проведут как минимум одну ночь в Калининградской области. "Стимулом для дальнейшего роста иностранного потока в регион должно также стать завершение к 2020 году строительства морского круизного терминала в городе Пионерский. Он сможет принимать крупные круизные лайнеры и до 250 тыс. туристов в год. Всего в 2018 году в области побывало 1,5 млн туристов", - рассказала пресс-секретарь РСТ.

Как сообщалось ранее, в список стран, которые могут оформить бесплатные электронные визы для посещения Калининградской области вошли Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай (включая Тайвань), Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.

Не менее чем за четыре календарных дня до намечающейся поездки иностранные граждане должны заполнить электронную форму на сайте МИД России. Такая виза действительна 30 дней и разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда.