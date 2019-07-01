В Анапе временно закрыли все пляжи из-за опасного течения

01.07.19 13:50

© РИА Новости. Виталий Белоусов

1 июля. Interfax-Russia.ru - Временный запрет на купание в море введен с понедельника на всех пляжах Анапы, сообщило управление гражданской обороны и защиты населения администрации города-курорта.

"В связи со штормом и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье", - говорится в сообщении.

В связи с введенным запретом руководителям предприятий и организаций Анапы рекомендовано принять меры по недопущению происшествий на воде и усилить контроль за отдыхающими на пляжах.