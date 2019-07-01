В Кремле не знают о нарушениях на муниципальных выборах Петербурга

01.07.19 13:53

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

1 июля. Interfax-Russia.ru - В Кремле ничего не знают о ситуации с муниципальными выборами в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не в курсе. Вы знаете, что мы были в длительной поездке. Что касается оперативных вопросов, связанных с избирательным процессом, то все-таки мы вам рекомендуем получить информацию от Центризбиркома", - сказал Песков на просьбу прокомментировать ситуацию.

Как отметил Песков, "мы, естественно, следим за избирательной кампанией в Санкт-Петербурге, но, что касается темы возможных нарушений и других технических моментов, то этим занимается ЦИК, администрация президента не может заниматься такими деталями".

"Именно ЦИК уполномочен квалифицировать те или иные ситуации как нарушения и принимать какие-то меры", - напомнил он.

Ранее несколько оппозиционных кандидатов в Санкт-Петербурге пожаловались на очереди в избиркомы и невозможность подать документы вовремя. Кроме того, ряд избиркомов назначили выборы, но не сообщили о них в горизбирком, что сократило время для подачи документов для кандидатов. В пятницу было решено, что нарушившие процедуру назначения выборов комиссии продлят сроки подачи документов.

Глава ЦИК Элла Памфилова поручила правовому управлению комиссии оценить ситуацию в Санкт-Петербурге и не исключила отмену муниципальных выборов в городе.

Санкт-Петербургский избирком обратился в городскую прокуратуру и Следственный комитет в связи с нарушениями, выявленными при проверке работы избирательных комиссий муниципальных образований, ЦИК, в свою очередь, поддержит обращение телеграммами в Генпрокуратуру и СКР.