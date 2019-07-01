Аксенов: оценка ущерба от украинского правления поможет признанию крымского референдума

01.07.19 14:07

© РИА Новости. Григорий Сысоев

1 июля. Interfax-Russia.ru - Результаты анализа ущерба, понесенного Крымом в результате действий Украины до воссоединения полуострова с Россией, будут представлены мировой общественности, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.

"Это станет ударом по имиджу "жертвы агрессии", который киевская власть старательно создает на Западе. И конечно, это поможет гражданам западных стран понять мотивы, которыми руководствовались крымчане, голосуя за воссоединение с Россией, а значит, будет способствовать международному признанию результатов мартовского референдума 2014 года", - написал Аксенов в соцсети "Вконтакте".

Глава Крыма напомнил, что в парламенте республики обнародовали первые результаты работы по определению ущерба. В частности, названа сумма упущенных за 23 года выгод - 2,5 трлн рублей.

"Киев должен ответить за аннексию, за разграбление полуострова, за нарушение прав крымчан, за блокады и терроризм. Значительная часть средств в рамках федеральных и региональных программ до сих пор тратится на преодоление разрухи, доставшейся нам в наследство от Украины", - заявил он.

Впервые идею подсчета ущерба, понесенного Крымом за период нахождения в составе Украины, озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 марта в Симферополе, где принимал участие в торжествах, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Для изучения этого вопроса специальные рабочие группы были сформированы в нижней палате парламента и Госсовете Крыма.

Крымская группа экспертов планирует представить более конкретные итоги работы в июле.