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01.07.19 14:31
Омская прокуратура обнаружила мошенничество при поставке медоборудования для больниц
По госконтракту предусматривалось строительство поликлиники на 1 тыс. посещений в смену в Омске, в том числе проектно-изыскательские и ряд других работ и услуг, а также реконструкция Городской детской клинической больницы N3.
В 2015-2016 годах с ЗАО "МЕДИПАРТ-2000" и ООО "Инсайт-сервис" были заключены контракты на поставку медицинского оборудования на указанные объекты. Кроме того, предусматривалось проведение пуско-наладочных работ, обучение специалистов для работы на новом оборудовании.
"В ходе проверки установлено, что часть поставленного медицинского оборудования не смонтировано, в эксплуатацию не введено, обучение специалистов не проведено, монтажные и пуско-наладочные работы не выполнены. В результате заказчиком приняты и оплачены фактически не выполненные работы, стоимость которых, по предварительным данным, составляет около 30 млн рублей", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
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