Очередной участок Северо-Восточной хорды начнут строить в этом году в Москве

01.07.19 14:41

© РИА Новости. Виталий Белоусов

1 июля. Interfax-Russia.ru - Строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда начнется в этом году в Москве, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента строительства.

Там отметили, что проектом предусмотрено строительство и реконструкция улично-дорожной сети, включая путепровод через железную дорогу на Сусоколовском шоссе.

В ведомстве добавили, что столичные власти объявили конкурс на выполнение подрядных работ по строительству эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станций метро "Владыкино", "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского шоссе, мостов через реки Яуза и Лихоборка, переустройство инженерных сетей на участке от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе.

Начальная и максимальная цена контракта составит 3,395 млрд рублей. Подрядчика планируется определить 5 августа текущего года. В общей сложности ему предстоит построить и реконструировать более 4,6 км дорог.

На участке от 3-го Нижнелихоборского проезда до Сигнального проезда будет организовано двустороннее движение наземного общественного транспорта. На дороге также установят остановки с посадочными площадками и павильонами ожидания.

Ранее сообщалось, что столичные власти объявили торги на определение подрядчика для строительства участка СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе за 52,221 млрд рублей. Подведение итогов конкурса запланировано на 22 июля.

Также в июне сообщалось, что участок СВХ от Открытого до Ярославского шоссе за 10,8 млрд рублей построит ПАО "МОСТОТРЕСТ". В общей сложности компании предстоит построить и реконструировать более 4,8 км дорог. Завершение работ также намечено на 2022 год.

Общая протяженность СВХ составит 35 км, она пройдет от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Фактически трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.