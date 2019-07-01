Честный продукт: магазины вынудили рассказать покупателям о настоящем составе молочных продуктов
  
Доставят в срок: Анкара ожидает поставок С-400 в течение 10 дней
   
Вышедшие из берегов: более 80 населенных пунктов подтопило в Иркутской области
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
01.07.19 14:41

Очередной участок Северо-Восточной хорды начнут строить в этом году в Москве

© РИА Новости. Виталий Белоусов
1 июля. Interfax-Russia.ru - Строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда начнется в этом году в Москве, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента строительства.

Там отметили, что проектом предусмотрено строительство и реконструкция улично-дорожной сети, включая путепровод через железную дорогу на Сусоколовском шоссе.

В ведомстве добавили, что столичные власти объявили конкурс на выполнение подрядных работ по строительству эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станций метро "Владыкино", "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского шоссе, мостов через реки Яуза и Лихоборка, переустройство инженерных сетей на участке от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе.

Начальная и максимальная цена контракта составит 3,395 млрд рублей. Подрядчика планируется определить 5 августа текущего года. В общей сложности ему предстоит построить и реконструировать более 4,6 км дорог.

На участке от 3-го Нижнелихоборского проезда до Сигнального проезда будет организовано двустороннее движение наземного общественного транспорта. На дороге также установят остановки с посадочными площадками и павильонами ожидания.

Ранее сообщалось, что столичные власти объявили торги на определение подрядчика для строительства участка СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе за 52,221 млрд рублей. Подведение итогов конкурса запланировано на 22 июля.

Также в июне сообщалось, что участок СВХ от Открытого до Ярославского шоссе за 10,8 млрд рублей построит ПАО "МОСТОТРЕСТ". В общей сложности компании предстоит построить и реконструировать более 4,8 км дорог. Завершение работ также намечено на 2022 год.

Общая протяженность СВХ составит 35 км, она пройдет от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Фактически трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.07.19 14:43
Генпрокуратура проверит "Шереметьево" в связи с задержками выдачи багажа
.
  01.07.19 12:12
Похолодание придет в Москву к среде
.
  01.07.19 10:12
В Москве пройдет салют в честь 75-летия освобождения Минска
.
  01.07.19 08:53
Парад трамваев, выставка ретротехники и велофестиваль пройдут 13 июля в Москве
.
  01.07.19 08:27
Газопровод прокладывают под Москвой-рекой впервые с помощью тоннелепроходческого комплекса
.
  28.06.19 18:01
Возле "Шереметьево" откачивают воду с подтопленной дороги
.
  28.06.19 15:07
Дело о краже картины Куинджи из Третьяковки направлено в суд
.
  28.06.19 13:48
Затопило дорогу к аэропорту "Шереметьево"
.
  28.06.19 13:42
Туроператор New Travelers уходит с рынка без долгов - РСТ
.
  28.06.19 13:32
Новый музейный комплекс появится на Красной площади в 2021 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket