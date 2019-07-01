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Россияне тратят свободное время на встречи с друзьями и просмотр сериалов

© РИА Новости. Саид Царнаев
1 июля. Interfax-Russia.ru - Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, фильмы и сериалы хотя бы раз в неделю смотрят 79% опрошенных.

По данным "Левада-центра", две трети сограждан не реже одного раза в неделю встречаются с друзьями. На третьем месте в списке популярных форм досуга - походы в гости или прием гостей (42% и 43% участников опроса соответственно).

Социологи отмечают, что более чем у половины россиян прохладное отношение к чтению художественной литературы: ее читают несколько раз в год 27% респондентов, 28% участников опроса не читают вовсе.

"Если в целом доля опрошенных, никогда не читающих художественную литературу, от 1994 года к 2019 году снизилась, но некритично, на пять процентных пунктов, то доля жителей России, которые читают ее ежедневно или еженедельно, сократилась существеннее - в два раза: с 23% до 14% и с 26% до 14% соответственно", - отмечают в "Левада-центре".

По данным опроса, четверть сограждан ежемесячно посещают кинотеатры, при этом 5% участников опроса - еженедельно. "Аудитория любителей посмотреть кино на большом экране растет, в первую очередь, за счет тех, кто бывает там хотя бы один-два раза в месяц", - отмечают в "Левада-центре".

"Реже всего россияне тратят время на приобщение к высокому искусству - посещение театров, музеев и концертов. Каждый второй житель России никогда не был в театре, консерватории или музее (55%). Еще выше число тех, кто никогда не бывал на концерте любимых групп и исполнителей (64%). Подобный культурный досуг трудно назвать регулярным занятием для респондентов, большая часть из которых посещают музеи или концертные залы всего несколько раз в год и реже", - отмечают социологи.

Опрос проведен 24-29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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