Подмосковные первоклассники получат в подарок наборы школьных принадлежностей

01.07.19 15:31

© РИА Новости. Илья Питалев

1 июля. Interfax-Russia.ru - Наборы школьных принадлежностей планируют подарить подмосковным первоклассникам из семей с небольшим достатком, такой закон собираются рассмотреть депутаты Мособлдумы, сообщает пресс-центр регионального парламента.

"Дума рассмотрит законопроект, в соответствии с которым первоклассники будут получать подарочные наборы со школьными принадлежностями. Такие комплекты предусмотрены для школьников из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума", - привели в пресс-центре слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он добавил, что подарочный набор будет включать в себя школьные принадлежности на общую сумму 2,6 тыс. руб.

Ежегодно на закупку подобных наборов собираются выделять более 21 млн руб.

Соответствующий документ планируют рассмотреть на заседании Мособлдумы 4 июля.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-центре, в случае принятия законопроекта подмосковным парламентом первоклассники смогут получить такие наборы к новому учебному году.

По данным Минобразования региона, в первые классы подмосковных на 2019-2020 учебный год зачислены порядка 87 тыс. детей.

"Уже 86,7 тысяч подмосковных детей зачислено в первый класс. Если с февраля по июль запись в школы велась по территориальному признаку, то с сегодняшнего дня ребенка можно записать в любую понравившуюся школу при наличии свободных мест, этой возможностью уже воспользовались 8,3 тысячи родителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подать заявление на прием ребенка в первый класс могут как родители ребенка, так и законные представители будущего первоклассника через портал госуслуг Московской области.

"Процедура быстрая и понятная, она не займет больше 10 минут. Сейчас во всех школах заканчивается экзаменационный период, совсем скоро учреждения начнут готовиться к новому учебному году. Мы ожидаем порядка 100 тысяч первоклашек в этом году, для них будут созданы максимально комфортные условия обучения", - приводятся в сообщении слова главы областного ведомства Ольги Забраловой.