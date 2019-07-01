Власти Иркутской области запретили продажу алкоголя в зоне паводка

01.07.19 14:57

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 июля. Interfax-Russia.ru - В двух городах восьми районах Иркутской области, попавших в зону затопления из-за дождевого паводка на левых притоках реки Ангары, с 1 июля введен полный запрет на розничную продажу алкоголя.

Соответствующее изменение внесено в указ губернатора о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе с 27 июня текущего года "в целях дополнительной защиты населения", сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте администрации города Тулун.

Согласно документу, розничная продажа алкоголя запрещена в городских округах Тулун и Зима, а также в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Куйтунском, Зиминском, Черемховском и Усть-Илимском районах Иркутской области.

Как сообщалось, по данным на утро понедельника, с 25 июня в 83 населенных пунктах региона подтоплено 6 тыс. 669 домов и 6 тыс. 847 приусадебных участков, на затопленной территории проживает 32 тыс. 777 человек, в том числе 4 тыс. детей. Пострадало также 43 социальных объекта.

Подтопления зарегистрированы в шести районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, где вышли из берегов левые притоки Ангары - крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

Отмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и Ока. В результате вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из города Нижнеудинска, где было затоплено более 1,3 тыс. домов. Остаются подтопленными 55 населенных пунктов, 3 тыс. 296 домов, в которых проживает 9 тыс. 809 человек, в том числе город Тулун, где затоплено более 800 домов и федеральная трассе Р-255 "Сибирь".

Сообщалось также, что это самый мощный летний паводок за всю более чем 100-летнию историю метеонаблюдений в Иркутской области, второй волны наводнения метеорологи не ожидают.