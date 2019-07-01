Новый "антипиратский закон" будет внесен в ГД до конца июля

01.07.19 14:59

© РИА Новости. Сергей Пятаков

1 июля. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор до конца июля внесет в Госдуму поправки к антипиратскому законодательству, разработанные на основе меморандума, заключенного ранее правообладателями, "Яндексом" и другими интернет-площадками. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров.

"Законопроект готов. Я надеюсь, что в середине-конце июля он будет внесен в Государственную думу. Буквально, насколько я знаю, там осталось три спорных момента. Надеюсь, что в ближайшие недели они будут преодолены и законопроект будет внесен", - сказал Жаров в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Как напомнил глава Роскомнадзора, ранее были договоренности, что "к сентябрю саморегулирование превратится в государственное регулирование".

Законопроект, вносящий поправки в антипиратское законодательство, разрабатываются правообладателями и представителями интернет-отрасли на площадке Роскомнадзора. За его основу взят меморандум о совместной борьбе с пиратством, подписанный ранее при посредничестве надзорного ведомства.

Меморандум о совместной борьбе с пиратством был заключен между правообладателями и компаниями "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler 1 ноября 2018 года на фоне судебного разбирательства между телеканалами холдинга "Газпром-медиа" и "Яндексом" из-за ссылок на пиратский контент в сервисе "Яндекс.Видео". В соответствии с меморандумом в течение трех недель должен был быть создан реестр указателей страниц сайтов в интернете с пиратским контентом. Администраторы интернет-сервисов в течение шести часов должны исключать эти ссылки из поисковой выдачи в РФ.

16 ноября 2018 года в "Яндексе" сообщили о начале работы в рамках "антипиратского" меморандума. Тогда операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский еще раз подчеркнул, что компания выступает за честный интернет. "Мы уверены, что системная совместная работа пойдет на благо рынку и поможет изменить привычки пользователей", - сказал Г.Абовский.

Мосгорсуд 5 и 6 декабря 2018 года прекратил производство по искам телеканалов "Супер", ТВ3, ТНТ и 2x2 (принадлежат "Газпром-медиа") к компании "Яндекс" в связи с подписанием сторонами мирового соглашения, в рамках которого "Яндекс" обязуется исполнять условия меморандума.

К началу июня более 300 тысяч ссылок на пиратские ресурсы и их "зеркала" удалены из поисковой выдачи в соответствии с созданным после подписания меморандума реестром.