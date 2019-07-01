Артамонов просит Путина распространить льготную ставку по ипотеке на ИЖС

01.07.19 15:08

© РИА Новости. Михаил Климентьев

1 июля. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой распространить льготную ставку по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в регионе.

На встрече с Путиным в Кремле глава Липецкой области отметил, что 72% вводимого в регионе жилья - это ИЖС.

"Но на ИЖС не распространяется льготная ставка 6% (...) То есть наши многодетные семьи, получается, не очень хорошо вписываются в эту программу", - пояснил Артамонов, добавив, что в рамках пилотного проекта по развитию ИЖС многодетным семьям выдано 2 тыс. земельных участков.

"Если бы можно было нас как-то вотировать", - попросил глава региона президента, который согласился, что на данный момент на ИЖС льготная ставка кредитования не распространяется.

Артамонов сообщил также, что по договоренности с основным предприятием области - Новолипецким металлургическим комбинатом почти 35 млрд рублей будет вложено в экологические проекты и "зеленую" энергетику. "Попутный конверторный газ они теперь будут перерабатывать в электроэнергию. Снижение выбросов - на три тысячи тонн", - сообщил Артамонов.