|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.07.19 15:08
Артамонов просит Путина распространить льготную ставку по ипотеке на ИЖС
На встрече с Путиным в Кремле глава Липецкой области отметил, что 72% вводимого в регионе жилья - это ИЖС.
"Но на ИЖС не распространяется льготная ставка 6% (...) То есть наши многодетные семьи, получается, не очень хорошо вписываются в эту программу", - пояснил Артамонов, добавив, что в рамках пилотного проекта по развитию ИЖС многодетным семьям выдано 2 тыс. земельных участков.
"Если бы можно было нас как-то вотировать", - попросил глава региона президента, который согласился, что на данный момент на ИЖС льготная ставка кредитования не распространяется.
Артамонов сообщил также, что по договоренности с основным предприятием области - Новолипецким металлургическим комбинатом почти 35 млрд рублей будет вложено в экологические проекты и "зеленую" энергетику. "Попутный конверторный газ они теперь будут перерабатывать в электроэнергию. Снижение выбросов - на три тысячи тонн", - сообщил Артамонов.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket