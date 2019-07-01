Путин выступит на туристском форуме "Реки России" в Тверской области

01.07.19 15:13

© РИА Новости. Владимир Агафонов

1 июля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин во вторник, 2 июля, совершит рабочую поездку в Тверскую область, где выступит на пленарном заседании Национального туристского форума "Реки России", который проводится ежегодно с 2016 года, сообщила пресс-служба Кремля.

Форум объединяет специалистов туристской и транспортной индустрии, является одной из ключевых площадок в стране для выработки предложений по развитию круизного и водного туризма, решения экологических вопросов.

В этом году его участники обсудят роль туризма как инструмента социально-экономического роста территорий, приоритетные направления развития внутренних водных путей и привлечение туристов в малые города.

По сообщению пресс-службы Кремля, также президенту будет презентован проект по строительству транспортно-пересадочного узла и речного порта "Завидово". Новый комплекс сможет обслуживать автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, а его среднесуточный пассажиропоток составит более 2 тыс. человек.