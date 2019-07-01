Карантин по кори введен в крымском СИЗО

01.07.19 15:15

© РИА Новости. Александр Гальперин

1 июля. Interfax-Russia.ru - В следственном изоляторе в Симферополя выявлены несколько случаев заболевания корью, в некоторых камерах веден карантин, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике Крым и Севастополю в понедельник.

"В связи с выявлением случаев заболевания корью в СИЗО-1 города Симферополя на ряд камер наложен карантин. Проводятся противоэпидемические мероприятия. Контактным лицам проведена иммунизация против кори", - говорится в сообщении.

Количество заболевших не уточняется.

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением противоэпидемических мероприятий осуществляет главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФСИН России.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, сыпью и общей интоксикацией. Источником инфекции является больной человек.

Случаи кори в Крыму вновь стали регистрировать с конца 2017 года после длительного затишья, часть "импортирована" с территории Украины.

Как сообщила ранее руководитель управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, около 90% случаев кори приходится на непривитых жителей, из них 73% - отказы от прививок.