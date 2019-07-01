Реконструкция моста через Свиягу в Татарстане обойдется в 4,7 млрд рублей

01.07.19 15:40

© РИА Новости. Максим Богодвид

1 июля. Interfax-Russia.ru - Мост через реку Свияга (Татарстан) на 757-м километре автомобильной дороги М-7 "Волга" будет реконструирован. Работы выполнит компания ООО "Мостотрест", сообщается в конкурсной документации.

Компания оказалась единственной подавшей заявку на участие в тендере. Заявка была признана соответствующей требованиям конкурса.

Ранее сообщалось, что в июне ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" (входит в Росавтодор) объявило тендер на реконструкцию моста. Начальная цена контракта - 4,7 млрд рублей. Работы должны быть выполнены до ноября 2023 года.

Проект предполагает реконструкцию существующего моста и строительство нового, оба протяженностью около 400 метров. Планируется довести дорогу на этом участке до категории IБ с четырьмя полосами движения.

Сообщалось также, что Росавтодор планирует в текущем году начать реконструкцию 18-километрового участка (735-753 км) на границе с Чувашией. Кроме того, продолжится реконструкция 10-километрового участка автомобильной дороги М-7 на участке (761-771 км) в Зеленодольском районе.

После завершения работ на трех объектах, включая мостовой переход, протяженность трассы М-7 "Волга" в границах Татарстана с четырьмя полосами движения составит 326 км.

Ранее сообщалось, что в прошлом году была завершена реконструкция федеральной трассы М-7 "Волга" на участке от Казани до Набережных Челнов протяженностью 220 км. Дорога была переведена из II категории (двухполосная, шириной 9 метров) в категорию IБ (по две полосы движения в каждую сторону с шириной проезжей части по 7,5 метра). В настоящее время ведется реконструкция трассы в направлении Чувашии.