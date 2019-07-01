Более 30 центров образования и мобильный детский технопарк создадут в Тульской области

01.07.19 15:47

© РИА Новости. Сергей Пятаков

1 июля. Interfax-Russia.ru - Восемь региональных проектов вошли в программу "Образование" в Тульской области, которая предусматривает открытие образовательных центров, детского технопарка и мастерских по дополнительному образованию, сообщила министр образования региона Алевтина Шевелева журналистам в понедельник.

"На реализацию программы к 2021 году выделено более одного миллиарда рублей, в том числе 638 млн рублей - средства федерального бюджета", - сказала Шевелева.

Основные мероприятия проекта "Современная школа" связаны с созданием современных комфортных условий в общеобразовательных учреждениях. Будут созданы 34 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

Их деятельность будет направлена на формирование современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", другим предметным областям, а также внеурочную деятельность и реализацию дополнительных общеобразовательных программ.

В рамках проекта "Учитель будущего" за год предстоит на основе кластерного подхода создать сеть из четырех центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центр оценки профессиональных мастерства и квалификаций педагогов.

Проект "Успех каждого ребенка" направлен на модернизацию системы дополнительного образования, в рамках которого планируется открытие мобильного детского технопарка "Кванториум" для обучения детей, проживающих в сельской местности и малых городах, по дополнительным общеобразовательным программам инженерной направленности.

По словам министра, по направлению "Билет в будущее" профессиональным тестированием планируется охватить не менее 4 тыс. школьников, которые смогут пройти мастер-классы по 16 профессиональным компетенциям.

Кроме того, проект "Цифровая образовательная среда" будет включать в себя цифровую модель системы управления обучением и построения индивидуальных учебных планов.

Основное мероприятие проекта "Молодые профессионалы" - создание 23 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.

"Тульская область вошла в число десяти субъектов, чей опыт в дальнейшем, при успешной реализации, будет тиражироваться в других регионах", - подчеркнула Шевелева.