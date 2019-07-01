В Казани нашли могилу первого русского велопутешественника

01.07.19 15:51

© РИА Новости. Виталий Белоусов

1 июля. Interfax-Russia.ru - Активисты обнаружили на кладбище в Казани место погребения Онисима Панкратова - первого русского спортсмена, в одиночку совершившего кругосветное путешествие на велосипеде.

"С Божьей помощью и с помощью краеведов удалось найти считавшуюся утраченной могилу героя", - написал на своей странице в фейсбуке местный фотограф Сергей Ермолаев, занимающийся увековечением памяти спортсмена.

Как сообщил активист, могилу знаменитого соотечественника удалось обнаружить в конце июня.

Онисим Панкратов родился в 1888 году в Поволжье, в 1908 году вместе с семьей переехал в Харбин и увлекся там велоспортом. В июле 1911 года он на велосипеде отправился из Харбина в двухлетнее кругосветное путешествие и проехал в общей сложности 50 тыс. километров.

После начала Первой мировой войны Панкратов записался в добровольцы, прошел курсы подготовки к полетам на аэроплане и затем получил назначение в авиационный отряд. Впоследствии за отличия в службе он был награжден Георгиевскими крестами трех степеней.

Панкратов погиб в августе 1916 года в ходе боевого вылета: у озера Дрисвяты (находится на границе современных Белоруссии и Литвы - ИФ) его самолет пошел на перехват истребителей противника, сбил один из них, однако затем был сам сбит неприятелем. Через месяц останки Панкратова привезли в Казань и захоронили на городском кладбище.

В 2012-2013 годах в преддверии летней Универсиады-2013 два казанских велосипедиста совершили кругосветный велопробег, приурочив его к столетию "кругосветки" Панкратова. Власти и велосообщество тогда обсуждали идею установки памятника Панкратову в Казани, но окончательного решения не было принято.