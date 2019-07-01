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01.07.19 16:03
Рябков: Москва не обсуждает с Вашингтоном критерии отмены санкций
"Конечно, мы ничего с американцами в плане критериев отмены санкций не обсуждаем", - сказал Рябков в понедельник на сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что некоторые экономические операторы готовы подавать судебные иски и искать схемы, которые позволят "разжать санкционные тиски, и это их право".
"Но на правительственном уровне, на общегосударственном мы считаем недопустимым обсуждение с американцами критериев отмены их санкций. Стоит начать этим заниматься, как во всех докладах, и закрытых правительственных, и открытых политологических будет написано, что наконец-то русские дрогнули, и пошли первые признаки того, что санкционная политика США работает. Наоборот, нам надо проявлять максимальную жесткость, неприятие всего этого как абсолютно незаконного, нелегитимного, неприемлемого", - добавил замглавы МИД РФ.
Говоря о встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Долнальдом Трампом в Осаке Рябков отметил, что теперь есть основания смотреть на будущее отношений двух стран с оптимизмом.
"Хотелось бы подчеркнуть, что контакт в Осаке дает основания все же смотреть в будущее с определенным оптимизмом", - сказал он.
Рябков заверил, что с российской стороны присутствует желание в полной мере двигаться вперед по ряду направлений: "Все зависит от США, от американского руководства".
"Мы приветствуем, конечно, что фиксируются признаки более заинтересованного, чем раньше, подхода к дальнейшему взаимодействию с нами. И, несомненно, состоявшийся контакт на высшем уровне уже придал импульс такой работе", - сказал замминистра.
Рябков добавил, что между Москвой и Вашингтоном было достигнуто серьезное взаимопонимание по вопросам стратегической стабильности, и Россия ориентирована на возобновление диалога на уровне экспертов в ближайшее время.
"В Осаке одним из двух направлений, по которым достигнуты серьезные взаимопонимания, стала именно стратегическая стабильность", - заявил Рябков, комментируя итоги саммита G20.
"Мы ориентированы на то, чтобы в ближайшее время возобновить соответствующий диалог на уровне экспертов", - добавил он.
Вторым направлением было торгово-экономическое, напомнил Рябков.
"Мы наблюдаем ситуацию, когда, несмотря на санкции, вопреки санкциям во многом, интерес американских компаний и американских предпринимателей к российскому рынку не снижается", - отметил замглавы МИД России.
По его словам, "обмен реплик в Осаке на тему того, что $25 млрд это, по большому счету, - ничто для государств, обладающих таким потенциалом - тоже свидетельствует о твердом настрое".
"Как неоднократно отмечал президент России, к конфронтации мы не стремимся, и готовы будем пройти свою часть пути для выведения отношений их из нынешнего тупикового состояния", - подчеркнул замминистра.
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