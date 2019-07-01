Подготовлен законопроект для сдерживания цен на авиакеросин - Козак

01.07.19 16:28

© РИА Новости. Игорь Зарембо

1 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ подготовило законопроект для сдерживания роста цен на авиакеросин, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

"С учётом поручений президента, которые были озвучены на "прямой линии" по поводу сдерживания цен на авиационный керосин: этот законопроект оперативно доработан, предусматривает также предоставление обратного акциза авиакомпаниям в случае, если конъюнктура мирового рынка на авиакеросин будет приводить к увеличению цен на внутреннем рынке", - сказал Козак на совещании с вице-премьерами, которое провёл глава правительства Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что диспаритет возникает при превышении цены за баррель нефти отметки в 70 долларов.

"Вот в этом случае законопроектом предусмотрено также предоставление авиакомпаниям демпферного акциза", - сказал Козак.