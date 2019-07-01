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01.07.19 16:28
Подготовлен законопроект для сдерживания цен на авиакеросин - Козак
"С учётом поручений президента, которые были озвучены на "прямой линии" по поводу сдерживания цен на авиационный керосин: этот законопроект оперативно доработан, предусматривает также предоставление обратного акциза авиакомпаниям в случае, если конъюнктура мирового рынка на авиакеросин будет приводить к увеличению цен на внутреннем рынке", - сказал Козак на совещании с вице-премьерами, которое провёл глава правительства Дмитрий Медведев.
Он пояснил, что диспаритет возникает при превышении цены за баррель нефти отметки в 70 долларов.
"Вот в этом случае законопроектом предусмотрено также предоставление авиакомпаниям демпферного акциза", - сказал Козак.
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