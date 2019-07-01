Уникальный заплыв на 730 км стартовал из Кургана в Тобольск

01.07.19 16:42

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 июля. Interfax-Russia.ru - Полтора десятка пловцов из разных регионов Уральского федерального округа намерены установить рекорд на самый быстрый заплыв по рекам Сибири, сообщает пресс-служба правительства Курганской области в понедельник.

1 июля участники стартовали с набережной реки Тобол от областной филармонии в Кургане. Первую остановку пловцы сделали в селе Белый Яр, преодолев 25 километров. В день им предстоит проплывать от 35 до 55 километров.

Как отмечается, в заплыве участвуют 15 пловцов из разных регионов Уральского федерального округа. Они намерены за 15 дней преодолеть дистанцию в 730 км от Кургана до Тобольска и установить рекорд "Самый быстрый эстафетный заплыв в России по рекам Сибири".

Безопасность пловцов на участке реки Тобол от Кургана до села Суерка Упоровского района Тюменской области обеспечивают сотрудники МЧС Курганской области и специалисты поисково-спасательной службы, говорится в пресс-релизе.