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01.07.19 16:49
Более 700 музыкантов из Франции, Португалии и Японии примут участие в фестивале "Безумные дни" в Екатеринбурге
"За три дня в режиме нон-стоп состоится 120 коротких концертных программ", - говорится в сообщении.
Участниками "Безумных дней" станут более 700 музыкантов из Франции, Португалии, Японии, Армении, Аргентины, Великобритании и России.
Фестиваль будет посвящен теме "Музыка странствий".
"В концертных программах - "путевые заметки" композиторов, произведения, созданные во время путешествий, под впечатлением от знакомства с историей и культурой разных стран", - добавляется в пресс-релизе.
Отмечается, что мероприятия пройдут на девяти площадках: большом и камерном залах Свердловской филармонии, зале Маклецкого Свердловского музыкального училища имени П.И.Чайковского, большом и малом залах театра юного зрителя, городском доме музыки, камерном театре, учебном театре театрального института, клубе "Дом Печати".
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