Более 700 музыкантов из Франции, Португалии и Японии примут участие в фестивале "Безумные дни" в Екатеринбурге

01.07.19 16:49

© РИА Новости. Илья Питалев

1 июля. Interfax-Russia.ru - Международный музыкальный фестиваль "Безумные дни" пройдет 12-14 июля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба администрации города.

"За три дня в режиме нон-стоп состоится 120 коротких концертных программ", - говорится в сообщении.

Участниками "Безумных дней" станут более 700 музыкантов из Франции, Португалии, Японии, Армении, Аргентины, Великобритании и России.

Фестиваль будет посвящен теме "Музыка странствий".

"В концертных программах - "путевые заметки" композиторов, произведения, созданные во время путешествий, под впечатлением от знакомства с историей и культурой разных стран", - добавляется в пресс-релизе.

Отмечается, что мероприятия пройдут на девяти площадках: большом и камерном залах Свердловской филармонии, зале Маклецкого Свердловского музыкального училища имени П.И.Чайковского, большом и малом залах театра юного зрителя, городском доме музыки, камерном театре, учебном театре театрального института, клубе "Дом Печати".