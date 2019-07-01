Медведев потребовал без промедления заняться оценкой ущерба жителям Иркутской области от наводнения

01.07.19 16:55

© РИА Новости. Владимир Астапкович

1 июля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от правительства провести работу по оценке ущерба населению от наводнения в Иркутской области.

"Вопрос безотлагательной помощи - нужно чтобы штаб и региональное руководство осуществляло это все немедленно, прямо сейчас это все началось, и нужно всем, кто имеет право на такую помощь, в ближайшее время (ее) предоставить", - сказал Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник.

Он также подчеркнул необходимость организовать работу по оценке ущерба от стихии движимому и недвижимому имуществу.

"Она не бывает простой (...), это такая индивидуальная и довольно сложная тема, нужно обязательно ей будет заняться", - подчеркнул Медведев.

Перед началом заседания он также от лица кабинета министра выразил соболезнования семьям погибших в результате стихии.

Глава правительства потребовал от своих подчинённых "не расслабляться".

"По поводу погоды (...) - никто расслабляться не должен. Мы не знаем, как будут развиваться события, нужно ориентироваться на более сложный, худший сценарий и к нему готовиться, потому что это стихия и это нужно принимать во внимание. Ровно как и по ущербу, по движимому (имуществу) и по домам нужно принять все решения до холодов и обеспечить людей жильем - временным или постоянным - в положенные сроки", - сказал Медведев.