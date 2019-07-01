В район паводка в Сибири послали три вертолета "Терминатор"

01.07.19 17:00

© РИА Новости. Виталий Тимкив

1 июля. Interfax-Russia.ru - Три вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа (ЦВО) вылетели в зону паводка в Иркутской области.

"Два вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор" вылетели из Новосибирска в Братск с посадкой в Кемеровской области. Еще один вертолет в Братск вылетел из Кызыла, также с посадкой в Кузбассе", - сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ЦВО.

В округе уточнили, что экипажи вертолетов подготовлены к выполнению спасательных работ как с водной поверхности, так и с суши.

"Экипажи имеют разрешение на эвакуацию людей с крыш домов. Также они имеют огромный опыт перевозки грузов с максимальными взлетными весами. Летчики первого класса", - добавили в пресс-службе.

30 июня президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области.

В район ЧС уже направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.

Вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМТ, принят на вооружение ВВС России в 2009 году. Максимальная взлетная масса 13 тонн. Максимальная скорость 250 км/ч, крейсерская 230 км/ч. Дальность 610 км. Полезная нагрузка до 4000 кг. Перевозит до 26 десантников или 12 раненых на носилках в сопровождении медперсонала. Экипаж три человека: командир, второй пилот (он же оператор управляемого вооружения) и борттехник, выполняющий также функции стрелка пулеметных установок.