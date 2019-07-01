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Около 64 тыс. россиян переедут из аварийного жилья до 2021 года

© РИА Новости. Евгений Биятов
1 июля. Interfax-Russia.ru - Почти 64 тыс. россиян переедут из аварийного жилья в ходе первого этапа реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили в понедельник в пресс-службе Минстроя РФ.

"Для реализации мероприятий 2019-2020 годов регионы получат 35,4 млрд рублей. Федеральная поддержка будет направлена на переселение 63 967 человек из 26 794 аварийных жилых помещений общей площадью 1,04 млн кв.м на территории 594 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что правительство уже заключило соглашения со всеми субъектами РФ на предоставление им финансовой поддержки из федерального бюджета. В регионы направлено 10,61 млрд рублей, остальные 70% средств будут перечислены после предоставления регионами реестров заключенных контрактов на приобретение квартир для расселения граждан.

В ведомстве добавили, что до конца 2019 года в новое жилье должны переехать более 8 тыс. граждан.

"Эффект от остальных выделенных средств для первого этапа переселения, с учетом особенностей строительного цикла, мы получим уже в следующем году. При этом у нас есть регионы, которые взяли на себя обязательство реализовать в целом программу 2019 - 2024 годов досрочно. Мы поддерживаем такие примеры и оказываем им необходимую помощь", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя РФ Владимира Якушева.

Как сообщалось, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" за 2019-2024 годы в РФ планируется переселить 530 тыс. граждан, проживающих в аварийном жилье площадью около 9,55 млн кв.м, признанном таковым после 1 января 2012 года. С учетом специфики строительного цикла, в 2025 году (за счет финансирования строительства в 2023-2024 годах) будет переселено еще 133 тыс. человек из 2,4 млн кв.м аварийного фонда. Таким образом, всего должны быть расселены 664 тыс. человек, проживающие в аварийных домах площадью 12 млн кв.м. На эти цели планируется направить более 507 млрд рублей.

Глава Минстроя Якушев заявлял, что выделяемые из федерального бюджета средства позволяют полностью расселить аварийное жильё, признанное таковым до 1 января 2017 года.

"Мы завершили с регионами работу по выверке площади аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Таким образом, средства, которые запланированы по федеральному проекту, позволят расселить весь объём аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года", - говорил он.

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