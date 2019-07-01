ЦИК не нашел оснований для отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге

01.07.19 17:23

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

1 июля. Interfax-Russia.ru - Проблемы в избирательных комиссиях муниципальных округов Санкт-Петербурга практически полностью решены, и нет необходимости обращаться в суд для отмены выборов, заявил зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

"Мы считаем, что для этого (обращения в суд для отмены выборов - ИФ) были определенные основания по некоторым комиссиям, на сегодняшний день уже многое, если не все, исправлено. Мы пока не видим, ну, может быть, одна, по которым у нас есть проблемы. Абсолютное большинство избирательных комиссий работают в штатном режиме", - пояснил Булаев в понедельник журналистам.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова поручила правовому управлению комиссии оценить ситуацию в Санкт-Петербурге и не исключила отмену муниципальных выборов в городе.

Всего в петербургский горизбирком поступил 592 обращения, 434 из них касаются муниципальных выборов. В ЦИК, по словам Булаева, по этому поводу поступило более 200 жалоб, по губернаторским выборам их почти нет. Булаев также сообщил, что число комиссий, где есть серьезные нарушения федерального закона, не превышает 10% и по ним уже приняты решения.

Зампред петербургского горизбиркома Алла Егорова рассказала, что в пяти комиссиях продлены сроки приема документов: речь идет о ИКМО Самсониевское, Академическое, Ржевское, Екатерингофское и Сергиевское.

"Мы сегодня выезжали инспектировать комиссии, Сергиевское (ИКМО) наше решение игнорирует и не работает. Документы по ним были направлены в СКР и прокуратуру", - сообщила Егорова.

"В данном случае мы имеем абсолютно точно несамостоятельные действия комиссии, эти комиссии координируются кем-то. Я надеюсь, правоохранительные органы найдут человека, который грубо нарушает законы, а эти действия уже точно подпадают под Уголовный кодекс", - заявил Булаев.

Зампред ЦИК предложил реформировать норму об избиркомах муниципальных округов в законодательстве. "Я неоднократно говорил, что избирательная система непростая, с одной стороны, с другой - достаточно четко смотрится: УИК - ТИК - избирательная комиссия субъекта - ЦИК. Есть некий аппендикс - избирательные комиссии муниципальных округов. Никто не скрывает, что они созданы, чтобы работать один раз в 5 лет на выборах, где власти избирают себя с их помощью. Опыт сегодняшнего дня еще раз показывает, что нам необходима норма, регулирующая деятельность муниципальных комиссий", - сказал Булаев.

Ранее ряд оппозиционеров сообщил, что кандидаты в муниципальные депутаты не могут подать документы в ИКМО из-за искусственных очередей, которые образуют группы людей спортивного телосложения. В наличии очередей убедилось петербургское издание "Фонтанка". Зампред ЦИК Николай Булаев тогда высказал мнение, что видео, на которых сняты очереди в петербургские избирательные комиссии муниципальных округов (ИКМО), могли быть постановочными.

27 июня член ЦИК Евгений Шевченко и глава горизбиркома Виктор Миненко инспектировали избирательные комиссии петербургских муниципальных округов и зафиксировали нарушения. Избирательная комиссия Санкт-Петербурга обязала ИКМО работать без выходных при приеме документов для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Комиссия при этом обратилась в прокуратуру и СКР с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов, ЦИК обращение поддержал специальной телеграммой.

Одним из поводов для обращения стал прецедент в муниципальном образовании Сосновское, где, по данным городского избиркома, решение о назначении выборов было принято 10 июня и тогда же опубликовано в СМИ, но в избирательную комиссию данная информация поступила только 15 июня, из-за чего потенциальные кандидаты не смогли заявиться на выборы вовремя.