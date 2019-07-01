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01.07.19 18:36
Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 12 человек
"Обнаружены тела 12 погибших. Продолжаются поиски еще девяти, они числятся пропавшими без вести, среди них один ребенок", - сказал источник.
Ранее сообщалось об обнаружении тел семи человек.
Общее число пострадавших от наводнения превысило 750 человек. 153 человека госпитализированы, еще почти 600 человек получили амбулаторную медпомощь на местах, среди них 37 детей.
В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары. Всего к утру понедельника подтоплено 83 населенных пунктов, 6 тыс. 669 домов и 6 тыс. 847 приусадебных участков. На затопленной территории проживают 32 тыс. 777 человек, в том числе 4 тыс. детей. Пострадали также 43 социальных объекта.
Подтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, где вышли из берегов левые притоки Ангары - крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.
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