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02.07.19 12:25
ЦБ РФ выпускает серебряную 3-рублевую монету к 550-летию основания Чебоксар
Монета изготовлена из сплава 925-й пробы тиражом 3 тыс. штук, она содержит 31,1 грамма драгметалла.
На ее оборотной стороне расположены рельефные изображения достопримечательностей города Чебоксары - драматического театра, здания администрации и Успенского храма на фоне стилизованного изображения города.
Также выпускается тиражом 10 млн штук монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей "Костромская область" в серии "Российская Федерация". Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, отмечается в пресс-релизе ЦБ.
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