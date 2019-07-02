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Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Екатеринбурга в Прагу с 5-часовой задержкой

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
2 июля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" во вторник выполнит рейсы по маршруту Екатеринбург-Прага-Екатеринбург, дальнейшая ситуация на данный момент непонятна, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе авиакомпании.

"Пока говорить о полном возобновлении программы полетов в Прагу нельзя", - уточнил агентству коммерческий директор "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Кольцово", самолет в Прагу вылетел с более чем 5-часовой задержкой.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" со 2 июля приостановили полеты между Прагой и аэропортами "Жуковский" (Москва) и "Кольцово" (Екатеринбург) в связи с аннулированием чешскими властями разрешений на полеты. "Аэрофлот" также отменил часть рейсов в Прагу.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируется в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 45 самолетов, все производства Airbus (двадцать четыре А320, шестнадцать А321 и пять А319).

Крупнейший акционер компании - ее генеральный директор Сергей Скуратов.

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