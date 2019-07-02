Специальный парк разобьют в Екатеринбурге для празднования победы города в гонке за Универсиаду-2023

02.07.19 12:39

© РИА Новости. Павел Лисицын

2 июля. Interfax-Russia.ru - Презентационный парк летней Универсиады-2023 появится 6 июля в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Горожане смогут отпраздновать это событие (победу в борьбе за Универсиаду-2023 - ИФ) в Историческом сквере, где развернется презентационный парк всемирной летней Универсиады-2023 с активностями для людей разных возрастов, интересов и спортивной подготовки", - говорится в сообщении.

Для гостей парка будет работать батутный городок. Также посетители смогут покорить полосу препятствий. Дети смогут поиграть в дартс с футбольными мячами вместо дротиков.

Ранее Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение провести в 2023 году в Екатеринбурге Всемирную универсиаду.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что в случае победы заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады в 2023 году город сможет принять 200 тыс. гостей из 150 стран. Соревнования будут проходить по 17 видам спорта, в число которых будут включены не входящие в обязательную программу самбо и бокс. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.

Также для проведения соревнований потребуется построить пять спортивных объектов и специальную Деревню Универсиады.

Кроме того, запланированы новые транспортные узлы и развязки.

Также Куйвашев отмечал, что подготовку к Универсиаде-2023 необходимо увязать с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга.

В настоящее время в программу всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей.