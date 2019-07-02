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Член "банды GTA" приговорен к 20 годам лишения свободы за нападение на конвой и попытку побега

© РИА Новости. Владимир Федоренко
2 июля. Interfax-Russia.ru - Мособлсуд во вторник приговорил к 20 годам лишения свободы члена так называемой "банды GTA" Хазратхона Додохонова по делу о нападении на конвоиров при попытке побега из суда, передал корреспондент "Интерфакса".

"По совокупности преступлений назначить Додохонову наказание в виде 20 лет лишения свободы", - говорится в приговоре Дениса Ворхликова.

С учетом предыдущего приговора по основному делу "банды GTA", по которому Додохонов был приговорен к пожизненному заключению, во вторник суд окончательно назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

Установлено, что 1 августа 2017 года Додохонов, а также другие подсудимые по делу "банды GTA" - Ходик Субханов, Фазлитдин Хасанов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Абдумуким Мамадчонов - атаковали двоих сотрудников конвойной службы. Завладев оружием, соучастники тяжело ранили одного бойца Росгвардии, после чего попытались скрыться. В ходе начавшейся перестрелки трое из нападавших скончались на месте, один - через несколько дней в больнице.

Додохонов свою вину по этому делу не признал в полном объеме, однако, по мнению суда, его вина подтверждается собранными следствием и исследованными в суде доказательствами.

Как заявила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, по версии следствия, именно Додохонов первым напал на сотрудников Росгвардии.

По ее словам, в ходе следствия Додохонов "пытался преуменьшить свою роль, утверждая, что другие соучастники склонили его к совершению преступления, а также симулировал психическое расстройство, однако результаты проведенной психолого-психиатрической экспертизы подтвердили его вменяемость".

Петренко отметила, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что "Додохонов сам принимал активное участие в планировании побега из-под стражи и нападении на конвоиров".

В настоящее время Мособлсуд в закрытом режиме рассматривает уголовное дело о халатности в отношении бывших командира отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД РФ по Московской области, заместителя командира взвода, а также старших полицейских конвоя, которые, согласно версии следствия, допустили одновременное перемещение пяти подсудимых по делу "банды GTA" из зала судебного заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух человек.

Преступную группу, орудовавшую в Подмосковье в 2012-2014 годах, СМИ назвали "бандой GTA" по аналогии с известной видеоигрой, в которой игрок выступает в роли преступника, выполняя такие задания и миссии, как заказные убийства, ограбления и тому подобные.

В банду входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии. Группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

Мособлсуд 9 августа 2018 года приговорил троих не участвовавших в нападении на конвой участников банды, а также Додохонова к пожизненному лишению свободы, еще один член группировки получил 20 лет колонии строгого режима.

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